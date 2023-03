Jugendlicher durch Stiche verletzt

Nr. 0359

Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen wurden in der vergangenen Nacht in Wilmersdorf zwei Jungen, 16 und 17 Jahre alt, verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen trafen sich die beiden und zwei weitere Bekannte, 14 und 16 Jahre alt, gegen Mitternacht zu einer Aussprache in einer Grünanlage an der Wilhelmsaue/Mehlitzstraße, in Folge dessen es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Anwesenden gekommen sein soll. Dabei soll einer der 16-Jährigen dem 17-Jährigen mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt haben und geflüchtet sein. Der 17-Jährige wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, sofort operiert und verbleibt dort stationär. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestehen.

Polizeikräfte des Abschnitts 26 nahmen in der Nähe den 16-jährigen Tatverdächtigen fest. Dieser wies Verletzungen im Gesicht und am Kopf auf und wurde ebenfalls durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und den Körperverletzungen dauern an.