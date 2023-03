Nr.0355

Bei einem Verkehrsunfall in Tiergarten wurde gestern Mittag ein Polizeibeamter schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Beamte des Verkehrsdienstes gegen 13.10 Uhr auf seinem Dienstmotorrad auf der Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor. In Höhe eines Mittelstreifendurchbruchs fuhr der Beamte gegen das Heck des Wagens einer 59-Jährigen, die dort wenden wollte. Der Polizist stürzte und zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt werden muss. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) hat die weitere Bearbeitung übernommen.