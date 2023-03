Versuchte schwere Brandstiftung an Hochhaus

Nr. 0353

Zu einer versuchten schweren Brandstiftung in Lichtenberg ermittelt seit der vergangenen Nacht ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt. Ein oder mehrere Unbekannte warfen heute früh in der Herzbergstraße vermutlich eine angezündete Glasflasche mit brennbarer Flüssigkeit gegen ein Fenster im ersten Obergeschoss eines überwiegend gewerblich genutzten Gebäudes. Gegen 3.45 Uhr seien Zeugen durch einen lauten Knall und Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam geworden. Die Fensterscheibe wurde nicht beschädigt, jedoch standen das Fenster und die umliegende Hausfassade kurzzeitig in Flammen. Das Feuer konnte durch Zeugen gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.