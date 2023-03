Nr. 0349

In Neu-Hohenschönhausen wurde gestern Abend ein 33 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 22-Jähriger mit einem Audi gegen 19.45 Uhr die Vincent-van-Gogh-Straße in Richtung Biesenbrower Straße. Der Audi-Fahrer erfasste an der Kreuzung Vincent-van-Gogh-Straße/Warnitzer Straße an dortigem Fußgängerüberweg den 33-Jährigen, der gerade die Straße überquerte. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen am Kopf und musste notoperiert werden. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme bestand für den Fußgänger Lebensgefahr. Die weitere Bearbeitung des Unfalls übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord).