Sturz vom Balkon – Verdacht des versuchten Totschlags

Nr. 0348

Wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags in Johannisthal ermittelt seit der vergangenen Nacht die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Akeleiweg verständigte gegen 0.55 Uhr die Polizei, nachdem er aus einer Wohnung Hilferufe einer Frau gehört hatte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag eine 30-Jährige schwerverletzt vor dem Wohnhaus. Die Frau war ansprechbar und gab an, ihr 29-jähriger Lebensgefährte hätte sie in einem Streit vom Balkon der im 2.Obergeschoss gelegenen Wohnung gestoßen. Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst, konnte jedoch wenig später noch in der Nähe festgenommen werden. Die Frau wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die Ermittlungen dauern an.