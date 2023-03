79-Jährige auf Kundenparkplatz angefahren

Nr. 0347

Gestern Nachmittag kam es auf einem Kundenparkplatz in Köpenick zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79-Jährige von einem Transporter angefahren wurde. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen sei der 25-jährige Fahrer des Transporters gegen 15.35 Uhr in der Friedrichshagener Straße auf dem dortigen Kundenparkplatz rückwärtsgefahren. Hierbei übersah er die stehende Fußgängerin, fuhr gegen sie und die Fußgängerin stürzte zu Boden. Die 79-Jährige habe unter dem Transporter gelegen, sei jedoch nicht überrollt worden. Rettungskräfte versorgten die verletzte Fußgängerin vor Ort, da sie eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte und über Schmerzen im Arm klagte. Im Anschluss wurde sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 (Ost) übernimmt die weitere Unfallbearbeitung.