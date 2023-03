Zwei Festnahmen nach Einbruch in Firmenwagen

Nr. 0343

In der vergangenen Nacht nahmen Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 31 zwei mutmaßliche Werkzeugdiebe in Alt-Hohenschönhausen fest. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.05 Uhr einen Mann an einem Werkstattwagen mit geöffneter Schiebetür. Neben dem geparkten Transporter wartete ein weiterer Mann in einem Kastenwagen. Kurze Zeit später sei der Mann vom Werkzeugwagen auf der Beifahrerseite des Kastenwagens eingestiegen. Der Kastenwagen sei ohne Licht und mit hoher Geschwindigkeit losgefahren. Der Zeuge stellte nun fest, dass die Schiebetür des Werkstattwagens aufgebrochen wurde. Er alarmierte die Polizei. Die Beamten machten den geflüchteten Wagen in der Anna-Ebermann-Straße aus, stoppten ihn und entdeckten darin diverse Werkzeugkoffer, Werkzeuge und Kabel. Die beiden Fahrzeuginsassen, 26 und 33 Jahre alt, wurden festgenommen, kamen zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in einen Gewahrsam und wurden der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übergeben.