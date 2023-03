Alkoholisiert mit Pkw anderes Auto gerammt – drei Verletzte

Nr. 0339

Bei einem Verkehrsunfall auf der Seestraße in Moabit mit zwei beteiligten Fahrzeugen wurden heute früh drei Männer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr auf Höhe der Spennrathbrücke in nördlicher Fahrtrichtung – kurz hinter der BAB 100. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll dort eine 26-Jährige mit einem VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Toyota eines Fahrdienstleisters gefahren sein, der in derselben Richtung unterwegs war. In dem Fahrzeug befanden sich außer dem 61-jährigen Fahrer, der am Kopf verletzt wurde, noch zwei 37-jährige Männer, von denen sich einer ebenfalls eine blutende Wunde am Kopf zuzog und der andere sich einen Arm brach. Die drei wurden nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort zur stationären Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Die 26-Jährige, die keinen Führerschein vorweisen konnte, kam zur ärztlichen Begutachtung vorsorglich in ein Krankenhaus, in dem ihr auch Blut entnommen wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf freien Fuß entlassen und entschied sich entgegen des ärztlichen Rates, stationär aufgenommen zu werden, dazu, das Krankenhaus zu verlassen. Die Polizeieinsatzkräfte leiteten eine Reihe von Ermittlungsverfahren ein – unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die BAB 100 war in Fahrtrichtung Nord für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs dauern an.