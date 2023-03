Freier festgenommen

Nr. 0338

Polizisten nahmen gestern früh zwei Männer in Schöneberg fest. Nach bisherigen Ermittlungen sprachen die beiden Männer im Alter von 28 und 29 Jahren gegen 5.15 Uhr eine Prostituierte auf der Straße an. Mit dieser verhandelten sie sexuelle Dienstleistungen und gingen anschließend gemeinsam in eine Pension an der Bülowstraße. Dort zogen sich die 48-Jährige und der 28-Jährige auf ein Zimmer zurück. Nach einiger Zeit soll der Mann das Zimmer und zusammen mit seinem Begleiter schließlich die Pension erbost verlassen haben, da es wegen seiner Trunkenheit nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen sein soll. Bald darauf verließ auch die 48-Jährige wieder die Pension. Auf der Straße sprachen die beiden Männer die Frau erneut an und sollen die Herausgabe des zuvor gezahlten Geldes gefordert haben. Darüber hinaus sollen sie die 48-Jährige mit dem Tod bedroht haben. Schließlich soll ihr der 29-Jährige wiederholt in den Bauch getreten haben, woraufhin die Frau zurück in die Pension flüchtete und von dort die Polizei alarmierte. Die beiden mutmaßlichen Rechtsbrecher flüchteten zur Apostelkirche, wo die Einsatzkräfte sie festnahmen und in einen Polizeigewahrsam brachten. Dort wurden sie der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt, die die weiteren Ermittlungen dazu führt.