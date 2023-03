Zehnjähriger von Pkw angefahren

Nr. 0334

Ein zehnjähriger Junge musste gestern Abend nach einem Unfall im Ortsteil Buch ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dem bisherigen Kenntnisstand und der Befragung von Zeuginnen und Zeugen hielt ein 79-jähriger Audifahrer, der die Karower Chaussee stadteinwärts befuhr, gegen 18.45 Uhr auf Höhe der Theodor-Brugsch-Straße an einer Rot zeigenden Ampel. Als diese auf Grün schaltete, fuhr der Senior los und traf, trotz sofort eingeleiteter Bremsung, einen zehnjährigen Jungen, der die Straße mit einem gleichaltrigen Jungen bei für die Kinder Rot zeigender Ampel plötzlich überquert haben soll, um einen Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu erreichen. Der Junge soll gegen die Motorhaube geprallt und anschließend zu Boden gestürzt sein. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort mit Schmerzen im Hüftbereich in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Sein Begleiter, der nicht von dem Wagen erfasst wurde, blieb ebenso unverletzt wie der 79-jährige Autofahrer. Die weiteren Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).