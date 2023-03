Brennende Fahrzeuge

Nr. 0333

In Rummelsburg wurden in der vergangenen Nacht drei Pkw durch Feuer beschädigt. Eine Passantin hörte gegen 23.15 Uhr auf der Hauptstraße einen Knall, sah kurz darauf einen brennenden Volvo am Fahrbahnrand und alarmierte die Feuerwehr, die ein Ausbrennen des Wagens nicht mehr verhindern konnte. Das Feuer griff auf einen davor geparkten Opel über, der ebenfalls komplett ausbrannte. Ein hinter dem Volvo stehender VW wurde durch die Hitzeeinwirkung an der Fahrzeugfront beschädigt. Nun ermittelt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt wegen des Verdachts der Brandstiftung.