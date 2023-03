Schüsse aus einer Wohnung zog SEK-Einsatz nach sich

Nr. 0329

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Polizeieinsatz in Spandau, nachdem Schüsse aus einer Wohnung abgegeben wurden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand nahm ein Zeuge gegen 22.30 mehrere Schüsse aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses im Torweg wahr und alarmierte daraufhin die Polizei. Das Spezialeinsatzkommando öffnete die Wohnung gewaltsam und stellte in der Wohnung eine Frau im Alter von 21 Jahren, zwei 21-jährige Männer sowie einen weiteren Mann im Alter von 22 Jahren fest. Ein 21-Jähriger gab anschließend an, im Zuge des Eindringens der Spezialeinsatzkräfte an der Lippe verletzt worden zu sein, woraufhin ein Rettungswagen zum Ort gerufen wurde, dessen Besatzung die Behandlung am Ort übernahm. Ein weiterer Mann, der die Wohnung bereits zuvor verlassen hatte, wurde durch Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 festgenommen. In der Wohnung fanden die Beamtinnen und Beamten anschließend zwei Schreckschusswaffen, dazugehörige Magazine sowie Munition und beschlagnahmten alles. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen, die teilweise alkoholisiert waren, wieder entlassen. In den weiteren, noch andauernden Ermittlungen muss nun geklärt werden, wer die Schüsse abgegeben hat.