Nr. 0375

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) um Mithilfe bei der Suche nach zwei mutmaßlichen Einbrechern. Die beiden abgebildeten Männer verschafften sich am Mittwoch, den 14. September 2022, gegen 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Firma an der Lietzenburger Straße in Wilmersdorf. In den Büros durchsuchten die Tatverdächtigen in den Räumen Schränke und Behältnisse und entwendeten mehrere Laptops und eine Fotokamera.