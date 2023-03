Sexuelle Belästigung im Bus – Wer kennt diesen Tatverdächtigen?

Nr. 0368

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der auf den Aufnahmen abgebildete Mann steht im Verdacht, am Sonnabend, 7. Mai 2022, im Zeitraum zwischen 15.20 Uhr und 16.10 Uhr, eine Jugendliche in einem Bus im Ortsteil Wittenau sexuell belästigt zu haben. Der Bus der Linie X33 war in Richtung Rathaus Spandau unterwegs.