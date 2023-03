Fußgängerin von Tram erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0325

In der vergangenen Nacht wurde eine Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einer Tram in Marzahn lebensbedrohlich verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll die 26-Jährige gegen 0.40 Uhr versucht haben, die Straßenbahngleise der Stendaler Straße an einem schienengleichen Wegeübergang in Laufrichtung Zerbster Straße zu überqueren, als die von rechts kommende Tram die Fußgängerin erfasste. Die Tram der Linie M6 war in Fahrtrichtung Hackerscher Markt unterwegs. Die 26-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).