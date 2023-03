Streit unter Mitbewohnern endet mit Verletzungen

Nr. 0322

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Schöneberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es dort gegen 2.15 Uhr in einer Notunterkunft an der Erfurter Straße zu einem Streit unter zwei Bewohnern im Alter von 26 und 31 Jahren gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 26-Jährige seinem Gegenüber mit einem Messer in die Oberarme gestochen haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Seinen Mitbewohner und Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte fest und brachten ihn zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Von dort konnte er später seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).