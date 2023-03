Mit Messer angegriffen und verletzt

Nr. 0321

Vergangene Nacht wurde in Kreuzberg ein Mann von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen war der 38-Jährige gegen 3 Uhr auf dem Oranienplatz unterwegs, als er dabei von einem unbekannt gebliebenen Mann angerempelt worden sein soll. Beide Männer sollen anschließend stehen geblieben sein. Kurz darauf soll der Unbekannte auf den 38-Jährigen zugegangen sein und diesem mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen haben. Da der Angegriffene um Hilfe rief, soll der Täter von ihm abgelassen und geflüchtet sein.

Im Anschluss stellte der Angegriffene mehrere Stich- und Schnittverletzungen in seinem Oberkörper fest und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).