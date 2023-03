Mit Schusswaffe und Reizgas unterwegs - Festnahme

Nr. 0320

Einsatzkräfte führten gestern Mittag eine verkehrsrechtliche Überprüfung eines Autofahrers in Neukölln durch. Gegen 14.45 Uhr hielten die Einsatzkräfte den 19-jährigen Fahrer eines Nissan Micra auf der Lahnstraße an und kontrollierten ihn. Dabei bemerkten die Polizisten auf einem der freiwillig ausgehändigten Telefone den Eingang diverser Push-Nachrichten. Diese legten einen Verdacht des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln nahe. Ein in der Folge erwirkter Durchsuchungsbeschluss des Wagens förderte eine scharfe Handfeuerwaffe nebst Munition zu Tage. Ferner wurde Bargeld im vierstelligen Bereich, hochpreisige Designer-Schuhe sowie ein Tierabwehrspray aufgefunden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen fanden Einsatzkräfte weitere elektronische Datenträger und beschlagnahmten diese als Beweismittel. Der 19-jährige Tatverdächtige wurde nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).