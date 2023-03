Kreuzungsunfall mit Einsatzwagen

Nr. 0319

Gestern Mittag wurden Polizeieinsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung eines Einsatzwagens der Polizei nach Alt-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein Polizeibeamter mit einem Einsatzfahrzeug gegen 13.45 Uhr mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz wegen eines Feueralarmes in einem Haus an der Werneuchener Straße. Dazu fuhr der Beamte bei für ihn geltender roter Ampel in den Kreuzungsbereich Marzahner Straße/Rhinstraße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Mitsubishi eines 63-jährigen Mannes, der die Rhinstraße in Fahrtrichtung Landsberger Allee befuhr. Der Einsatzwagen soll sich in Folge der Kollision mehrfach gedreht haben, bevor er zum Stehen kam. Der Fahrer des Mitsubishi klagte über Schmerzen im Nackenbereich und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der beteiligte Polizeibeamte blieb unverletzt. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,0 Promille. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).