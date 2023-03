Nr. 0318

In einem Obdachlosenwohnheim in Neukölln ereignete sich gestern Vormittag eine Bedrohung. Dazu suchten Polizeieinsatzkräfte gegen 19.20 Uhr abermals die Unterkunft an der Lahnstraße auf, um weitere Ermittlungen zur Tat durchzuführen. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme äußerte sich der 42-jährige Tatverdächtige der Bedrohung gegen den 62-jährigen Bedrohten antisemitisch. Die Einsatzkräfte belehrten den Tatverdächtigen daraufhin rechtlich, was dieser zum Anlass nahm, seine Äußerung zu bekräftigten. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Beleidigung mit politischer Tatmotivation verantworten. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz.