Bedroht, geschlagen und Geld gefordert

Nr. 0317

Ein verletzter Mann alarmierte gestern Abend die Polizei nach Britz. Am Einsatzort auf der Bürgerstraße gab der 47-Jährige an, dass er zuvor in einem Hostel an der Bürgerstraße war, um dort mit einem 38-Jährigen zu sprechen, der ihm Arbeitslohn schulden solle. Der 38-Jährige soll jedoch eine Schusswaffe hervorgeholt, den 47-Jährigen damit bedroht und für die nun entstandenen Unannehmlichkeiten Geld gefordert haben. Kurz darauf erschienen bis zu fünf weitere Begleiter des 38-Jährigen, mit denen es dann zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Einer der Begleiter soll dem 47-Jährigen mit einer Stange gegen den Kopf geschlagen haben, des Weiteren erlitt der Geschlagene im Zuge der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung im Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Begleiter des 38-Jährigen entkamen unerkannt. Die Einsatzkräfte konnten den 38-Jährigen jedoch namhaft machen und dessen Wohnung lokalisieren. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos und einer Einsatzhundertschaft durchsuchten die Wohnung, fanden und beschlagnahmten dort weitere Beweismittel. Der Tatverdächtige selbst wurde dort jedoch nicht angetroffen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).