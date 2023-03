Fuchs ausgewichen, Autos gerammt

Nr. 0316

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden Einsatzkräfte in der vergangenen Nacht nach Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Renault gegen 2 Uhr die Boyenstraße in Richtung Chausseestraße, als ein Fuchs die Fahrbahn überquert haben soll. Bei dem Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei geparkten Autos und einem Fahrradständer. Anschließend kippte der Wagen zur Seite und rutschte noch rund 40 Meter weit, ehe er zum Stehen kam. Der Mann erlitt Verletzungen am Brustkorb und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Boyenstraße war bis gegen 5 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirekton 5 (City).