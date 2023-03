Gefährliche Körperverletzung nach Verkehrsunfall

Nr. 0315

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Mariendorf alarmiert. Dort soll es nach einem vorherigen Verkehrsunfall auf der Rathausstraße gegen 23.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer gekommen sein. Zuvor waren ein 22-jähriger und ein 31 Jahre alter Mann mit ihren Fahrzeugen auf der Rathausstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Kurfürstenstraße soll der 31-Jährige den Jüngeren überholt und ausgebremst haben, der dadurch gegen einen geparkten Personenkraftwagen stieß. Anschließend soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und dem 31-Jährigen gekommen sein, der noch in Begleitung eines 29-jährigen Mannes war. Dabei soll der 22-Jährige versucht haben, den 31-Jährigen zu treten, wobei er eine Stichverletzung im Bein erlitt. Anschließend flüchtete er vor den beiden Älteren zu Fuß, die ihn kurzzeitig mit Messern in den Händen verfolgt haben sollen, bevor sie zu ihrem Pkw zurückkehrten und vom Ort flüchteten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen in ein Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die beiden 31 und 29 Jahre alten Männer konnten namhaft gemacht werden. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Unfallflucht verantworten. Der 22-Jährige hingegen wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).