Kind durch Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0314

Gestern Abend ereignete sich in Lankwitz ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war ein 23-jähriger Autofahrer gegen 18.40 Uhr auf der Gallwitzallee aus Richtung Eiswaldtstraße in Richtung Gemeindepark unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 8-jähriger Junge von links kommend die Gallwitzallee in Höhe eines Parkplatzes überqueren. Auf der Fahrbahn stießen der Junge und der heranfahrende 23-Jährige zusammen, wodurch das Kind Verletzungen im Kopf- und Rumpfbereich erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und das Fahrzeug überdies ohne Einwilligung des Halters genutzt zu haben. Die Gallwitzallee war während der Unfallaufnahme bis gegen Mitternacht gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).