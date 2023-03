In der Kneipe angegriffen

Nr. 0313

Zwei Männer griffen in der vergangenen Nacht Gäste in einem Lokal in Neu-Hohenschönhausen an. Nach bisherigen Ermittlungen betraten die beiden Männer die Schankwirtschaft an der Egon-Erwin-Kisch-Straße gegen 22.45 Uhr, wobei einer der Männer einen Baseballschläger in den Händen hielt. Kurz darauf soll dieser damit einem 39-jährigen Gast das Bierglas aus der Hand geschlagen haben. Der zweite Mann soll nun einen sogenannten Totschläger hervorgeholt und einem 38-jährigen Gast damit gegen den Kopf geschlagen haben. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Ermittlungen der eingetroffenen Polizeieinsatzkräfte führten zur Namhaftmachung und Festnahme der beiden 32 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 32-Jährigen konnten die Einsatzkräfte den Baseballschläger finden und beschlagnahmen. Bei dem 35-Jährigen konnte der beschriebene sogenannte Totschläger jedoch nicht aufgefunden werden. Während der 39-Jährige von Rettungskräften ambulant am Ort behandelt wurde, brachten diese den 38-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den 35-jährigen Tatverdächtigen brachten die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung später wieder entlassen wurde. Die beiden mutmaßlichen Schläger müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung, der fahrlässigen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).