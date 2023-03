Senior nach Unfall mit Radfahrerin schwer verletzt

Nr. 0312

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Friedrichshain alarmiert. Nach ersten Ermittlungen soll ein 75-jähriger Fußgänger gegen 12.15 Uhr bei für ihn grüner Ampel die Landsberger Allee in Richtung Friedenstraße an der dortigen Fußgängerfurt überquert haben. Gleichzeitig war eine 27-jährige Radfahrerin, die die für sie geltende rote Ampel missachtet haben soll, auf der Landsberger Allee in Richtung Mollstraße unterwegs. Auf der Furt stießen die Radfahrerin und der Fußgänger zusammen, wodurch der Senior Kopfverletzungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City).