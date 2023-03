Versuchtes Tötungsdelikt – Mordkommission ermittelt

Nr. 0310

Eine Mordkommission übernahm vergangene Nacht die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Friedrichsfelde. Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich gegen 0.30 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Streit zwischen einer 34-jährigen Frau und ihrem 35-jährigen Lebensgefährten, wobei es durch den Mann zur Gewaltanwendung gegen die Frau gekommen sein soll. Der jugendliche Sohn der Frau alarmierte die Polizei. Eingetroffene Einsatzkräfte stellten nach ihrem Eintreffen in der Wohnung lebensbedrohliche Verletzungen der Frau fest. Nach ersten Reanimationsmaßnahmen übernahm ein alarmierter Notarzt den Transport in ein Krankenhaus, wo die 34-jährige sofort operiert wurde. Den tatverdächtigen Mann nahmen die Polizistinnen und Polizisten noch in der Nähe fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er der 6. Mordkommission überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.