Gegen haltendes Fahrzeug geprallt

Nr. 0309

Ein Radfahrer prallte gestern Morgen in Rummelsburg gegen ein haltendes Fahrzeug. Nach Zeugenaussagen hielt ein 52-Jähriger kurz nach sieben Uhr auf der Skandinavischen Brücke mit einem Pkw am rechten Fahrbahnrand an, um eine Mitfahrerin aussteigen zu lassen. Kurze Zeit später prallte der 44-Jährige Fahrradfahrer gegen das Heck des Fahrzeuges, stürzte und erlitt Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3.