Nr. 0308

In der vergangenen Nacht kam es in Neu-Hohenschönhausen auf einem Großraumparkplatz zu einer Brandstiftung an einem Mercedes. Das Fahrzeug brannte nahezu vollständig aus. Durch ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten griff der Brand auf zwei weitere Fahrzeuge über, die hierbei leicht beschädigt wurden. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung werden bei einem Kommissariat für Branddelikte geführt.