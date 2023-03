Verletzte nach Wildunfall

Nr. 0306

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall nach Gatow alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 48-jährige Fahrzeugführer die Potsdamer Chaussee in Richtung Maximilian-Kolbe-Straße, als plötzlich eine Wildschweinrotte die Fahrbahn überquerte. Nachdem der 48- Jährige versucht hatte auszuweichen, prallte er zwischen Außenweg und Maximilian-Kolbe-Straße gegen mehrere Bäume des angrenzenden Waldes. Infolgedessen knickten die Bäume ab und versperrten die Straße. Der Fahrer und zwei Mitfahrende, eine 32 Jahre alte Frau und ein 67-jähriger Mann, wurde verletzt. Eine Zeugin leistete dem verletzten Fahrer Erste Hilfe, bis er von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Mitfahrenden wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Potsdamer Chaussee bis gegen 1 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).