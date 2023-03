Ungebetener Gast verletzt Einsatzkraft der Bundespolizei

Nr. 0305

In Mitte verletzte gestern Abend ein stark alkoholisierter Mann einen Beamten der Bundespolizei. Gegen 20.30 Uhr wollte der 37-Jährige die Bar am Alexanderplatz, nach Aufforderung durch die Wirtin, nicht verlassen. Die Wirtin hatte sich nicht anders helfen können, als ihre Bar zu verlassen und Kollegen der Bundespolizei auf der Straße anzusprechen. Doch auch die Aufforderung dieser ignorierte der 37-Jährige. Nur unter Einsatz einfacher körperlicher Gewalt konnten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann aus der Bar begleiten. Vor der Tür habe dieser unvermittelt mehrfach mit der Faust in das Gesicht eines Bundespolizisten geschlagen. Bei seiner Festnahme auf dem Boden habe er sich mit Fußtritten und Versteifen beider Arme heftig gewehrt. Hierbei soll er Techniken einer Kampfsportart angewendet haben. Zur Unterstützung angeforderte Kräfte der 32. Einsatzhundertschaft unterstützen die Maßnahmen der Bundespolizei. Gemeinsam trugen die Polizeikräfte den aggressiven Mann zur nahegelegenen Alexwache. Dort wurden seine Fingerabdrücke genommen und eine Blutentnahme durch einen Richter angeordnet. Der Tatverdächtige wurde für die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Er blieb unverletzt. Der Mitarbeiter der Bundespolizei erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Beinen, sodass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Er verblieb stationär in einem Krankenhaus.