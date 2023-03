Radfahrer mit diversen Verletzungen im Krankenhaus

Nr. 0303

Mit Verletzungen am gesamten Körper wurde gestern Abend ein 21 Jahre alter Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Pankow in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann befuhr den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen zufolge gegen 18 Uhr die Kissingenstraße in westlicher Fahrtrichtung und bog dann in den Kreuzungsbereich Kissingenstraße/ Granitzstraße ein. Dort übersah er offenbar einen von links kommenden und auf der vorfahrtberechtigten Granitzstraße in Richtung Osten fahrenden Smartfahrer. Der 43-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Radfahrer an. Dieser schlug in die Frontscheibe des Wagens ein. Sein Fahrrad soll bei dem Aufprall mehrere Meter durch die Luft geflogen sein. Der Radfahrer kam nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer wurde durch Glassplitter der Frontscheibe an einem Arm verletzt. Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs dauern an.