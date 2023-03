Stark alkoholisiert Kontrolle verloren

Nr. 0302

Passanten alarmierten gestern Abend die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Schöneberg. Nach Angaben von Zeugen befuhr gegen 21.45 Uhr ein Mann mit einem Renault sehr langsam die Feurigstraße von der Prinz-Georg-Straße kommend in Richtung Dominicusstraße, verlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW, der dadurch gegen einen Citroen geschoben wurde. Wenig später eintreffende Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 42 stellten hinter dem Steuer des verriegelten Renault einen nicht ansprechbaren Mann fest, der eine Schnapsflasche in einer Hand hielt. Sie mussten die Seitenscheibe auf der Fahrerseite einschlagen, um Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen zu können. Der 42-Jährige kam wenig später zu sich und wirkte stark alkoholisiert. Verletzungen wies er nicht auf. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde bei dem Fahrer ein Wert von ca. 2,5 Promille festgestellt. Die Kräfte brachten den 42-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, wo eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Anschließend konnte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.