Beleidigung mit rassistischem Hintergrund

Nr. 0301

Heute früh wurden Einsatzkräfte zu einer Körperverletzung zwischen zwei Arbeitskolleginnen in Friedrichshain alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die beiden gegen 6.30 Uhr in einer Küche der Räumlichkeiten eines Versandhändlers an der Koppenstraße auf. Dort soll eine 58-jährige Arbeitnehmerin ihre 35-jährige Kollegin zunächst aufgefordert haben, die Küche zu verlassen, wobei diese dem nicht nachkam. Infolgedessen sei es zu Streitigkeiten und einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen, nachdem die 35-Jährige von ihrer älteren Kollegin rassistisch beleidigt worden sein soll. Beide unverletzt gebliebenen Beteiligten wurden nach Feststellung ihrer Identitäten am Ort entlassen. Das Ermittlungsverfahren führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.