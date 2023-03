90-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0298

In Steglitz wurde gestern Vormittag ein 90-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 45-jähriger Busfahrer kurz nach 10 Uhr mit einem Linienbus der BVG die Bismarckstraße in Richtung Bergstraße, als der 90-Jährige die Straße von links betrat. Auf das Hupen des Busfahrers habe der Fußgänger nicht reagiert. Er konnte den Bus nicht mehr rechtzeitig bremsen und den Zusammenstoß mit dem 90-jährigen Fußgänger nicht verhindern. Der Fußgänger erlitt eine Verletzung am Kopf und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung stationär verblieb.