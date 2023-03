Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0296

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Rummelsburg alarmiert, bei dem ein Senior schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll der 77-jährige Fußgänger versucht haben, gegen 14.20 Uhr die Köpenicker Chaussee zu überqueren, wobei er sein Fahrrad geschoben habe. Als er die Straße betrat, fuhr ihn ein 34-Jähriger mit seinem Auto an, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen befahren haben soll. Trotz einer Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit dem 77-Jährigen und dessen Fahrrad, wobei der Senior zu Boden stürzte. Die Erstversorgung des an Kopf und Rumpf schwer verletzten Fußgängers erfolgte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Zeugen. Die alarmierten Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).