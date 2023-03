Autofenster eingeschlagen und Feuerlöscher entwendet - Festnahme

Nr. 0292

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Mittag in Wilmersdorf einen Mann fest. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei kurz vor 13 Uhr zur Hanauer Straße Ecke Triberger Straße. Dort soll ein 30-Jähriger randaliert, mit einem Pflasterstein Scheiben von zwei Autos eingeschlagen und einen Feuerlöscher entwendet haben. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf Zeugen, die berichteten, dass der Mann in ein nahegelegenes Gebäude an der Hanauer Straße geflüchtet sei. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Gebäudes haben die Kräfte zunächst Nebel eines geleerten Feuerlöschers sowie einen ausgelösten Brandmelder festgestellt. Im weiteren Verlauf wurde der Tatverdächtige im Gebäude angetroffen, festgenommen und identifiziert. Er muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls aus einem Kfz und einem weiteren Versuch, der Sachbeschädigung und dem Missbrauch von Nothilfemitteln sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung an einem Kfz verantworten. Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt wurde, welches die weiteren Ermittlungen dazu führt.