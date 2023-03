Nr. 0291

Gestern Abend wurde in Pankow einem 24-jährigen Mann durch zwei Jugendliche das Fahrzeug geraubt. Eine Ortung des geraubten Wagens führte zur Festnahme beider Jugendlichen in Mitte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich der 24-Jährige gegen 20.20 Uhr in der Margarete-Sommer-Straße von der dortigen Tankstelle auf die gegenüberliegende Straßenseite, um ein Fahrzeug anzumieten. Als er sich in das Fahrzeug setzte, wurde er durch zwei Jugendliche angesprochen. Nach kurzem Gespräch zwischen ihm und einem der Tatverdächtigen, soll dessen mutmaßlicher Komplize ein Küchenmesser gezogen und den 24-Jährigen aufgefordert haben, das Fahrzeug zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Bedrohte nach und soll daraufhin von dem zweiten Jugendlichen in den Bauch geboxt worden sein. Beide Tatverdächtigen sollen ihn nun mit Messern bedroht und ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert haben. Einen Moment der Unaufmerksamkeit der beiden Kriminellen nutzte der Bedrohte dann zur Flucht, rannte zu der nahegelegenen Tankstelle und alarmierte die Polizei. Die Räuber flüchteten vom Tatort mit dem Fahrzeug.

Durch die Mietfirma konnte das Fahrzeug im Bereich der Fischerinsel in Mitte geortet werden. Gegen 20.40 Uhr nahmen Einsatzkräfte die beiden 16- und 17 Jahre alten Tatverdächtigen, noch im geraubten Fahrzeug sitzend, fest.

In dem Mietfahrzeug konnten die verwendeten Messer und das geraubte Diebesgut aufgefunden werden.

Einsatzkräfte lieferten die beiden bereits polizeibekannten Jugendlichen für die weiterermittelnde Kriminalpolizei ein. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.