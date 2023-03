Nr. 0289

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Mittag in Lichtenberg einen Mann fest. Zeugen alarmierten die Polizei kurz vor 14 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Löwenberger Straße. Dort soll ein 61-Jähriger im Hausflur randaliert und dabei eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben. Die Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen im Flur des achten Obergeschosses an und hörten, wie er gerade antisemitische Parolen rief, bevor sie ihn festnahmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des stark Alkoholisierten konnten sie keine Waffe bei ihm finden. Einen Atemalkoholtest lehnte der Tatverdächtige ab. Nach Feststellung seiner Identität entließen sie den mutmaßlichen Rechtsbrecher am Ort. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.