Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Nr. 0288

Bei einem Verkehrsunfall in Neu-Hohenschönhausen wurden gestern Nachmittag drei Personen verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 20-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit seinem Seat von der Wartiner Straße nach rechts in die Falkenberger Chaussee ab und stieß hierbei mit dem Mercedes eines 55-Jährigen zusammen, der in der Falkenberger Chaussee fuhr. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden der 55-Jährige und dessen 16-jährige Beifahrerin, sowie auch der 20-Jährige verletzt. Alle drei wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht und dort stationär aufgenommen.