Sexualdelikt in Club – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0324

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem bislang unbekannten Mann, der im dringenden Verdacht steht, eine Frau in Kreuzberg sexuell missbraucht zu haben. Am Samstag, den 12. März 2022, folgte der Abgebildete in den Morgenstunden der erkennbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehenden Frau in den Toilettenbereich eines Nachtclubs, um sie dort sexuell zu missbrauchen.

Der Unbekannte ist ca. 30 bis 40 Jahre alt, etwa 160 bis 170 cm groß und von normaler Statur. Er hat augenscheinlich eine Halbglatze und trug zur Tatzeit eine blaue Jeans und ein dunkles Oberteil.

Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera ist zu erkennen, dass der Tatverdächtige den Club in Begleitung eines weiteren Mannes verlässt, bei welchem es sich um einen wichtigen Zeugen handeln könnte.