Fußgänger stürzt und verletzt sich schwer

Nr. 0283

In Haselhorst stürzte in der vergangenen Nacht ein alkoholisierter Mann und verletzte sich am Kopf. Zeuginnen bemerkten gegen 23.20 Uhr auf dem Gehweg der Gartenfelder Straße den im Gang stark schwankenden 67-Jährigen, wie dieser strauchelte, gegen ein ordnungsgemäß abgestelltes Mietfahrrad stieß, stürzte und mit dem Kopf auf der Bordsteinkante aufschlug. Alarmierte Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär auf einer Intensivstation aufgenommen wurde.