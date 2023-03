Frau hält Taschendieb fest - Festnahme

Nr. 0282

In Moabit nahmen Einsatzkräfte gestern Nachmittag einen mutmaßlichen Taschendieb fest. Nach dem bisherigen Kenntnisstand und der Aussage der 34-jährigen Geschädigten habe sie den Mann gegen 15.45 Uhr in einer U-Bahn der Linie 9 bei der Einfahrt in den U-Bahnhof Westhafen neben sich bemerkt und dann festgestellt, dass dieser ihr Smartphone in den Händen hielt. Dieses habe sich kurz zuvor noch in einer ihrer Jackentaschen befunden. Als sich die Türen der Bahn öffneten, eilte die Bestohlene dem hinauslaufenden Tatverdächtigen hinterher, nahm ihm das entwendete Smartphone ab und konnte den Mann auf dem Bahnsteig bis zum Eintreffen von Polizeieinsatzkräften festhalten, die von Umstehenden alarmiert worden waren. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam gebracht und von dort an das ermittlungsführende Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben. Der polizeibekannte 31-Jährige soll im Laufe des heutigen Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.