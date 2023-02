Einbrecher überrascht und beraubt worden

Nr. 0275

In Gesundbrunnen zeigte eine Frau gestern einen Raub in ihrer Wohnung an. Die 29-Jährige teilte den Polizeikräften mit, dass sie ihre Wohnung in der Nordbahnstraße gegen 15.15 Uhr verlassen und die Tür hierbei lediglich ins Schloss fallen lassen habe. Als sie gegen 16 Uhr zurückgekommen sei, hätte sie in einem Zimmer zwei ihr unbekannte Männer bemerkt, die sich hinter einer Schranktür versteckt hielten. Einer der Unbekannten soll die Frau dann mit einem Messer bedroht haben, während sich der zweite Mann in der Wohnung umgesehen und nach Geld gesucht haben soll. Mit Bargeld und einer mit diversen Personaldokumenten und Karten gefüllten Geldbörse flüchteten die Tatverdächtigen. Die Frau blieb körperlich unverletzt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes werden bei der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) geführt.