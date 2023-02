Senior nach Kollision mit Lichtmast schwer verletzt

Nr. 0274

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Dahlem alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 80-jähriger Autofahrer gegen 2.45 Uhr auf der Thielallee in Richtung Pacelliallee unterwegs gewesen sein, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen dortigen Lichtmast prallte. Der Senior erlitt schwere Verletzungen im Rumpfbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).