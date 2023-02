Senior in Wohnung beraubt – Mordkommission ermittelt

Nr. 0273

Wegen des Verdachts eines versuchten Raubmordes, der sich gestern Abend in Friedrichshain ereignet haben soll, hat die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts der Polizei Berlin die Ermittlungen übernommen. Gegen 18.30 Uhr wurde ein 88-Jähriger bewusstlos in seinem Zuhause in der Koppenstraße aufgefunden. Unbekannte hatten seine Wohnung zuvor augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung des lebensbedrohlich Verletzten. Nachdem sie seinen Zustand stabilisiert hatten, brachten sie ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen, im Rahmen derer unter anderem die Auswertung der in der Wohnung gesicherten Spuren erfolgt, dauern an.