Fußgängerin von Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0272

Bei einem Verkehrsunfall in Neu-Hohenschönhausen wurde heute früh eine Fußgängerin lebensbedrohlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die 44-jährige gegen 5.35 Uhr die Zingster Straße überquert haben und ist dabei von dem Fahrzeug eines 61-jährigen angefahren worden, der in Richtung Ribnitzer Straße unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen und sofort operiert werden musste. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.