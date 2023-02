Geldautomat gesprengt

Nr. 0271

Einsatzkräfte der Polizei wurden in der vergangenen Nacht zu einer Bankfiliale in Spandau alarmiert. Mehrere Unbekannte verschafften sich nach bisherigem Ermittlungsstand um kurz nach 2 Uhr Zutritt zu der Bankfiliale in der Sakrower Landstraße und sprengten anschließend einen dortigen Geldautomaten. Anwohner berichteten von einem lauten Knall und davon, dass anschließend mindestens zwei Maskierte in ein am Eingang der Bank abgestelltes Fahrzeug stiegen und in Richtung Ritterfelddamm davonfuhren. Der Kundenbereich der Bank wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und auch, ob die Tatverdächtigen Geld entwenden konnten, dauern an und werden vom Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.