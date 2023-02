Festnahme nach Einbruch in Kleintransporter

Nr. 0270

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 48 haben in der vergangenen Nacht zwei Männer in Rudow festgenommen, die zuvor einen Kleintransporter aufgebrochen hatten und sich mit der daraus gestohlenen Beute entfernen wollten.

In der Neuköllner Straße fielen den Fahnderinnen und Fahndern kurz nach Mitternacht zwei Männer auf, die sich offensichtlich für die in der Straße geparkten Fahrzeuge interessierten. Nachdem die Zivilkräfte das Duo kurzfristig aus den Augen verloren hatten, sahen sie kurze Zeit später die beiden Tatverdächtigen sitzend in einem Mercedes-Kleintransporter, in dem sie herumhantierten und den sie wenig später über die Beifahrerseite wieder verließen. Mit zwei prall gefüllten Umhängetaschen flüchteten sie zunächst, konnten jedoch von den Einsatzkräften im Neudecker Weg gestellt und festgenommen werden. Bei sich hatten die mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 24 und 33 Jahren diverses Einbruchswerkzeug sowie ein zuvor aus dem Auto gestohlenes Navigationsgerät, eine Soundbox und eine Kaffeemaschine. Darüber hinaus fanden die Beamtinnen und Beamten bei dem 33-Jährigen ein Messer sowie bei seinem Komplizen eine Schreckschusspistole. Beide wurden einem Fachkommissariat für Einbruchsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt und sollen heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.