Radfahrerin nach Unfall verstorben

Nr. 0268

Gestern Mittag verstarb eine Radfahrerin nach einem Unfall in Buckow. Nach bisherigem Kenntnisstand war die 57-Jährige gegen 12.20 Uhr auf dem Mariendorfer Damm in Fahrtrichtung Ankogelweg unterwegs. Sie nutzte dazu den rechten Fahrstreifen. Zur selben Zeit befuhr eine 54-Jährige in einem Auto den linken Fahrstreifen in dieselbe Richtung. Gemäß Zeugenangaben soll die Fahrradfahrerin ohne Handzeichen vom rechten in den linken Fahrstreifen gewechselt sein und es kam dabei zum Zusammenstoß mit dem Auto der 54-Jährigen. Die 57-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und kam mehrere Meter hinter dem Unfallort auf dem Boden regungslos zum Liegen. Zum Ort gerufene Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr versuchten die Frau zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Sie verstarb noch am Unfallort. Wegen der Unfallaufnahme blieb der Mariendorfer Damm stadteinwärts zwischen Marienfelder Chaussee und Sandsteinweg bis kurz vor 18 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.